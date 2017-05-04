ФоРГО: за Путина готовы проголосовать 70–75% россиян

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ФоРГО составил доклад о "путинском большинстве". Его авторы считают, что результат голосования на выборах за Владимира Путина может достичь 70-75%, а уровень электоральной поддержки президента составляет 61-66%. При этом "путинское большинство" не готово поддержать других кандидатов в президенты, если Путин не будет участвовать в выборах.

Число сторонников Владимира Путина растет, несмотря на экономические и внешнеполитические проблемы, утверждается в исследовании Фонда развития гражданского общества под названием "Путинское большинство" накануне большого избирательного цикла".

Электорат, сформировавшийся вокруг Путина, не имеет альтернативного кандидата на предстоящих выборах, если в них не будет участвовать действующий глава государства, считают авторы доклада.

Основываясь на данных исследований исследовательского холдинга Romir, Всероссийского центра изучения общественного мнения и фонда "Общественное мнение", ФоРГО констатировал, что большая доля "путинского большинства" представлена молодыми людьми в возрасте от 18 до 23 лет, а сторонниками президента России Владимира Путина считают себя 77% граждан.

Кроме того, авторы доклада считают, что результат голосования за Путина может достичь 70-75%, а уровень электоральной поддержки составляет 61-66%.

"Путинское большинство" - это коалиция граждан во всех социальных слоях общества, поддерживающая программу президента и разделяющая его идеологию. Это наиболее активная и заметная часть электората, вокруг которой собираются широкие массы избирателей, поясняется в исследовании.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Владимир Путин обещал рассказать, будет ли он участвовать в выборах, когда "время созреет".

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