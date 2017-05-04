Макрон выиграл предвыборные дебаты во Франции

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Во Франции прошли дебаты кандидатов в президенты страны. Во время двухчасовой дискуссии Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен не пришли к согласию ни по одному из вопросов. Победу на эти дебатах одержал лидер движения "Вперед". Макрон впечатлил 63% опрошенных, 34% респондентов отдали предпочтение Ле Пен.

Большинство французов накануне вечером отдали победу в теледебатах кандидатов в президенты, основателю движения "Вперед" Эмманюэлю Макрону. Перед вторым туром выборов он обошел лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Об этом свидетельствуют и данные опросов, передает "ТВ Центр".

Во время более чем двухчасовой дискуссии в прямом эфире кандидаты не пришли к согласию ни по одному из вопросов. Соперники изложили диаметрально противоположные взгляды на систему взаимоотношений в Евросоюзе. Разногласиями было отмечено и обсуждение проблемы борьбы с терроризмом.

Что же касается отношений с Россией, то Марин Ле Пен в очередной раз подчеркнула, что у Франции нет никаких оснований вести "холодную войну" с Москвой. И высказалась за развитие дипломатических, торговых и стратегических связей, которые полностью отвечают интересам пятой республики. В свою очередь, Эмманюэль Макрон заявил, что готов работать с высшим политическим руководством России для решения ряда региональных проблем, несмотря на разные подходы.

Кто будет новым президентом Франции, станет известно после 7 мая. В этот день пройдет второй тур выборов.