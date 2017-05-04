Солнечно, но прохладно будет в четверг в Москве

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Солнечная и сухая погода погода ожидается в четверг в Москве. Несмотря на ясное небо, в городе будет прохладно — столбики термометров не поднимутся выше 15 градусов. Ночью в Подмосковье ожидаются заморозки до минус двух, в Москве будет от нуля до плюс двух.

Погода продолжает преподносить сюрпризы жителям России. В столичном регионе уже ближайшей ночью ожидаются заморозки. В Новосибирской области и Красноярском крае, где на днях выпал снег, столбики термометров резко пойдут вверх, передает "ТВ Центр".

Во Владикавказе первый весенний ливень буквально затопил город. В некоторых местах уровень воды превысил полуметровую отметку. Ливневая канализация не справлялась. На дорогах образовались огромные пробки. На роликах, которые жители выкладывают в соцсети, видно, что транспорт с трудом преодолевает бурные потоки, некоторые автомобили погрузились в воду по самые зеркала. Несмотря на разгул непогоды, никто не пострадал.

А на Казань обрушился крупный град. Он сопровождался шквалистым ветром, порывы которого достигали 18 метров в секунду. В регионе объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие дни в Татарстане ожидается сильное похолодание.