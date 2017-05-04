Пожароопасная ситуация сохраняется в 50 регионах России

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Режим ЧС введен в одном из районов Приамурья, там горит около двух тысяч гектаров леса. В Иркутской области специалистам МЧС удалось ликвидировать все очаги возгорания. Однако ограничения продолжают действовать. Пожароопасная ситуация сохраняется в пятидесяти регионах страны на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. Зачастую огонь вплотную подбирается к населенным пунктам.

Почти сутки деревня Шимаковка Челябинской области находилась в огненном кольце. Горел лес на площади около 20 гектаров и сухая трава на полях. Жители запасались водой, но понимали, что своими силами спасти дома будет практически не возможно, отмечает "ТВ Центр".

Районные власти направили пожарных в Шимаковку. Четыре автоцистерны постоянно подвозят воду. Трактор вспахивает землю, чтобы прекратить распространение огня.

Тяжелая ситуация в Свердловской области. Пожарные и военные совместными усилиями смогли отстоять поселок Кедровка. Там находится склад боеприпасов.

"К тушению пожаров привлечено более 100 человек личного состава, более 10 единиц специальной пожарной техники. Привлечено два вертолета военной авиации с водосливными устройствами. На данный момент опасности не имеется. Пожар локализован. Сейчас производится локализация мелких очагов ранцевыми огнетушителями", - сообщил командир воинской части Центрального военного округа Михаил Егоров.

Технику оперативно перебрасывают на более тяжелые направления. Дым от пожаров в пригороде Екатеринбурга уже окутал окраины мегаполиса. Борьба с огнем продолжается вторые сутки. На помощь пожарным приходят местные жители. Для подвоза воды в район следует пожарный поезд. Сегодня работу начнет самолет-амфибия Бе-200 МЧС России.

Леса горят в Сибирском федеральном округе. Там ввели режим чрезвычайной ситуации. Около четырехсот человек эвакуировано из населенных пунктов вблизи пожаров.

На экстренном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС отметили: главная причина возгораний - человеческий фактор. Несмотря на сухую и ветреную погоду, люди продолжают посещать леса, разжигать костры. Не пугают ни опасность, ни высокие штрафы. В итоге горят тысячи гектаров в Челябинской, Читинской, Иркутской областях, в республике Бурятия. Там уже продумывают план восстановления поселка Черемушки, где сгорело 21 строение. В настоящее время люди получают компенсации за утрату жилья и имущества. Возведение новых домов должно быть закончено в сентябре. В ходе селекторного совещания Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время посетит районы Сибирского федерального округа, пострадавшие от пожаров.

Виктор Прокушев, Алексей Платонов. "ТВ Центр".