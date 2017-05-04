Жертвами взрыва на иранской шахте стали 35 человек

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Не менее 35 человек погибли в результате взрыва на угольной шахте в иранской провинции Голестан. Взрыв прогремел на глубине в два километра.

Растет число жертв взрыва на Угольной шахте в иранской провинции Голестан. По последним данным, там погибли 35 человек, еще 30 пострадали, передает "ТВ Центр".

После мощного взрыва на глубине около двух тысяч метров оказались заблокированными несколько десятков горняков. Сейчас полным ходом идет спасательная операция. К ней привлечены и подразделения иранской армии. По предварительным данным, причиной ЧП стала повышенная концентрация метана в шахте.