Украина обжалует решение Интерпола прекратить розыск Януковича

Теги: Украина интерпол янукович розыск

Генпрокуратура Украины намерена обжаловать отказ Интерпола разыскивать экс-президента Виктора Януковича. Киев собирается обработать решение Интерпола и, возможно, внести изменения в законодательство.

Генеральная прокуратура Украины обжалует решение Интерпола о прекращении международного розыска бывшего президента страны Виктора Януковича, передает "Интерфакс".

По мнению надзорного ведомства, такое решение Интерпола мотивировано недостатками украинского законодательства об избрании меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц и статуса подозреваемого. Киев изучит полученные выводы и, возможно, внесет изменения в действующее законодательство страны.

"Интерпол прекратил розыск Януковича не из-за недостатков следствия или допущенных нарушений", - добавил начальник департамента специальных расследований Сергей Горбатюк.

Ранее сообщалось, что Интерпол официально прекратил розыск экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра.

В январе 2015 года Интерпол объявил Януковича в международный розыск по запросу новых властей Украины. Его обвинили в "хищении и соучастии в хищении финансовых средств, совершенных в больших размерах в составе организованной группы". Однако 21 июля того же года Интерпол приостановил розыск Януковича в связи с тем, что уголовное дело против него может носить политический подтекст.

Читайте также:

Януковича вызвали в суд по делу о госизмене 4 мая в Киеве

Глава ДНР Захарченко объявил Януковича и Азарова предателями

Янукович предрек Украине досрочные выборы