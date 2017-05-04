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Министерство связи и массовых коммуникаций предложило с 2019 года ввести российский аналог грин-карты. С его помощью высококвалифицированные иностранные специалисты российского происхождения, свободно владеющие русским языком, получат право въезда и работы на территории России.

В России может появиться аналог грин-карты. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на проект программы "Цифровая экономика".

Документ подготовлен Минкомсвязи. Ведомство предлагает ввести с 2019 года карту соотечественника, которая позволит иностранным высококвалифицированным специалистам российского происхождения, знающим русский язык, приезжать и работать на территории России. Документ был направлен на согласование в Минфин, МИД и Минэкономразвития накануне майских праздников.

Для реализации этой инициативы необходимо разработать систему оценки квалификации владельцев карт для работодателей, а также меры поддержки пребывания в России специалистов с высоким баллом. Проект "Цифровая экономика", в рамках которого реализуется данная идея, был утвержден главой Минкомсвязи Николаем Никифоровым 25 апреля. Документ направлен на согласование в заинтересованные ведомства. В Минкомсвязи не прокомментировали эту информацию. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает идею полезной, однако, по его словам, вводить карту нужно было раньше.

"Во время финансового кризиса в США многие работники готовы были переехать и работать у нас. Именно тогда надо было реализовать такую программу. Сейчас это не сработает. В любой стране существует программа привлечения кадров. Чтобы специалисты приехали, нужно дать им возможность самореализации. Ученому нужна возможность исследований, которые он не сможет делать в другом месте. Предпринимателю — возможность производить продукт и реализовать его на рынке. Сегодня найдутся желающие переехать в Россию, но их будет немного", - пояснил он.

Президент портала Superjob Алексей Захаров отметил, что американскую грин-карты получают низкоквалифицированные специалисты. Профессионалы, по его словам, могут приехать в США нелегально и, если работодатели заинтересованы в их услугах, они приложат все усилия, чтобы легализовать их пребывание в стране.

В Министерстве труда сообщили, что еще не получали проект документа. В Минкомсвязи и МВД не прокомментировали информацию.