Конгресс США одобрил создание комитета по противодействию России

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Конгресс США одобрил создание межведомственного комитета для противодействия "активному влиянию" России. Расходы на создание спецкомитета будут включены в новый проект бюджета США. Инициативу Конгресса до 30 сентября должен поддержать Сенат.

Палата представителей Конгресса США в среду одобрила создание специального комитета для борьбы со "скрытым влиянием" России. Расходы на его создание включат в общий проект бюджета страны, если инициативу поддержит Сенат, передает ТАСС.

"В структуре исполнительной ветви власти создается межведомственный комитет, задачей которого является противодействие предпринимаемым Российской Федерацией активным мерам по оказанию скрытого влияния", - говорится в тексте документа.

Под "активными мерами" подразумевается "тайное вещание, манипуляция со СМИ, дезинформация, финансирование агентов влияния".

Новая структура каждый год обязана отчитываться перед Конгрессом о проделанной работе и сообщать о якобы предпринимаемых российскими властями попытках оказывать влияние.

Инициативу Конгресса до 30 сентября должен поддержать Сенат. Крайним сроком для голосования является 5 мая.

В конце декабря 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против России за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам власти США не предъявили.

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