Бойцы СОБРа повредили ногу Рамзану Кадырову

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Рамзан Кадыров во время футбольного матча с командой СОБР "Терек" травмировал ногу. Соперники навалились на главу Чечни и сбили его с ног.

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил травму ноги во время футбольного матча с командой СОБР "Терек", об этом чеченский лидер написал в своем Instagram.

Кадыров рассказал, что во время игры соперники неожиданно навалились на него и сбили с ног.

"Чётко понял, что на поле нужно от них держаться подальше", - написал глава Чечни, сопроводив свой пост снимком, на котором он сидит с тростью и фиксирующей повязкой на ноге.

Несмотря на травму, команда Кадырова одержала победу над соперником.

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