Бойцы СОБРа повредили ногу Рамзану Кадырову
Рамзан Кадыров во время футбольного матча с командой СОБР "Терек" травмировал ногу. Соперники навалились на главу Чечни и сбили его с ног.
Глава Чечни Рамзан Кадыров получил травму ноги во время футбольного матча с командой СОБР "Терек", об этом чеченский лидер написал в своем Instagram.
Кадыров рассказал, что во время игры соперники неожиданно навалились на него и сбили с ног.
Дорогие друзья! В среду вечером играть с нами в футбол вызвалась команда СОБР "Терек". Ранее мы часто выигрывали. Возможно, собровцам это не очень нравилось. На этот раз они выбрали совершенно новую тактику - неожиданно навалились и сбили с ног! Встал и, как говорил Андрей Миронов, в гипсе!!! Чётко понял, что на поле нужно от них держаться подальше))). Одно спасение - современные медицинские принадлежности для фиксации травмированных конечностей! Я помню, в детстве от гипса приходилось сильно страдать, казалось, что под ним даже живность завелась))). Ну а забили семь голов. Два из них в наши ворота. Играйте в футбол! Всегда будете в выигрыше! Если сумеете покинуть поле без гипса! #Кадыров #Россия #Чечня #Футбол����
"Чётко понял, что на поле нужно от них держаться подальше", - написал глава Чечни, сопроводив свой пост снимком, на котором он сидит с тростью и фиксирующей повязкой на ноге.
Несмотря на травму, команда Кадырова одержала победу над соперником.
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