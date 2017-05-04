В квартире на юге Москвы нашли тело зарезанного мужчины

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В квартире на Харьковской улице в Москве нашли тело мужчины с колото-резанными ранениями. По данным источника в правоохранительных органах, информация об обнаружении тела поступила в полицию накануне. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На юге столицы в квартире нашли тело мужчины с колото-резанными ранениями. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, тело было найдено в квартире на улице Харьковская. Информация об этом поступила в полицию 3 мая.

"Прибывшие на место полицейские обнаружили труп безработного мужчины 1963 года рождения. На теле имеются колото-резаные ранения", - сказал источник.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В пресс-службе ГУ МВД столицы подтвердили информацию об обнаружении тела, не уточнив подробностей.

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