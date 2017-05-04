Российский конкурент Boeing и Airbus готовится к первому полету
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Новый российский самолет МС-21 покинул цех финальной сборки и готовится к испытательному полету. Самолет должен составить достойную конкуренцию популярным в мире лайнерам Airbus A320 и Boeing 737.
Первый летный экземпляр новейшего российского узкофюзеляжного самолета МС-21 покинул цех окончательной сборки на иркутском авиационном заводе, об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на источник в авиационной отрасли.
Сообщается, что самолет представлен как отечественный конкурент Airbus A320 и Boeing 737. Он сможет перевозить от 150 до 170 пассажиров и рассчитан на среднемагистральные перевозки.
Первый испытательный полет запланирован на конец весны. В конце 2018 года или начале 2019-го первые самолеты МС-21 поставят в "Аэрофлот".
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