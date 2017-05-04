В Венесуэле разогнали митинг противников Мадуро, 164 пострадавших

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Полиция Венесуэлы разогнала антиправительственный митинг в Каракасе. Не менее 164 протестующих пострадали. Сообщается об одном погибшем.

Не менее 164 человек пострадали при разгоне акции протеста в столице Венесуэлы Каракасе, передает "ТВ Центр". Митингующие получили многочисленные травмы, несколько человек обратились за помощью из-за удушья, около десяти были ранены дробью. Уже известно об одном погибшем - это 17-летний подросток.

Оппозиция возложила ответственность за случившееся на Национальную гвардию. Манифестации противников президента Николаса Мадуро продолжаются в Венесуэле с начала апреля. Нередко они перерастают в столкновения с полицией. Жертвами противостояния уже стали 30 человек, сотни пострадали. Около двух тысяч участников акций задержаны.