В Керченском проливе установили половину опор Крымского моста

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Строители завершили установку 50 процентов опор Крымского моста. По словам начальника ФКУ Упрдор "Тамань" Романа Новикова, построены все сухопутные опоры автодорожной части сооружения. Более 3 километров моста перекрыто пролетами.

Установлена половина опор моста через Керченский пролив. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на начальника ФКУ Упрдор "Тамань" Романа Новикова.

"К маю мы завершили производство работ на половине опор моста: из 595 опор исполнено 298. Основную часть составили опоры автодорожной части, ввод которой планируется на год раньше, чем железнодорожная", - сказал он.

Из всех опор, согласно проекту, 307 приходится на железнодорожную часть, 288 - на автомобильную. В настоящее время выполнены более 220 опор автодорожной части моста. До конца года планируется полностью завершить сооружение опор переправы для автомобилей.

Одновременно, по словам Новикова, идут работы по установке пролетных строений. Около 70 пролетов установлены на готовые опоры. Выполнены почти 20 процентов работ по устройству железобетонной плиты проезжей части.

"В мае-июне планируем провести опытные работы по устройству асфальтобетона и созданию эталонных участков, на которых проведем испытания для выбора оптимального варианта асфальтобетонного покрытия моста", - сказал Новиков.

О работе на морских участках моста рассказал замглавы по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин. По его словам, общая протяженность морской части сооружения составляет более шести километров. На этом участке строителям предстоит установить 170 опор.

"Технологически самый сложный и объемный по работам - участок фарватера Керчь-Еникальского канала. Мы уже закончили погружение трубосвай в фундаменты двух фарватерных опор - по 95 трубосвай на каждую. Идет поэтапная операция по сооружению ростверков фарватерных опор. На каждый требуется более 1,5 тысяч тонн арматуры и 6 тысяч кубометров бетона", - сказал Рыженькин.

В Керчи на технологической площадке продолжаются работы по сборке арочных пролетных строений. Из почти 10 тысяч тонн металлических конструкций собрано более семи тысяч тонн. К началу осени планируется перевезти собранные арки к фарватеру для монтажа - сначала железнодорожные, затем автодорожные.