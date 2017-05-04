Пилоты обратились с жалобой в ICAO на "произвол" Росавиации

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Пилоты пожаловались в Международную организацию гражданской авиации на действия Росавиации. Они требуют "прекратить произвол в отношении авиационных специалистов и учебных центров". Росавиация ранее аннулировала сотни свидетельств авиационных специалистов, "зачастую не объясняя причин", утверждается в петиции.

Пилоты пожаловались в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) на "произвол" Росавиации, пишет "Коммерсант" со ссылкой на петицию представителей авиационной отрасли.

В документе утверждается, что ведомство аннулировало свидетельства сотен авиационных специалистов, "зачастую не объясняя причин или по-разному трактуя законы".

По их словам, действия Росавиации затронули бывших военных пилотов, штурманов и бортинженеров, а также частных пилотов, которые окончили негосударственные авиационные учебные центры.

Представитель Росавиации сообщил газете, что суды подтвердили правомерность аннулирования свидетельств. Ведомство считает, что в этих документах была сфальсифицирована информация о налете, медицинские справки также были подделаны.

Пресс-секретарь ICAO заявил, что трудовые вопросы в области воздушного транспорта должны решать соответствующие местные учреждения.​

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