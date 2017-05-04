Человек в костюме Винни-Пуха ограбил туристку в центре Москвы

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В полицию поступила информация о краже денег у туристки из Ульяновской области переодетым в костюм Винни-Пуха актером. По данным правоохранительным органов, женщина фотографировалась с переодетыми в сказочных персонажей актерами недалеко от храма Христа Спасителя и передала одному из них пятитысячную купюру, чтобы заплатить за снимок. Пообещав разменять деньги, Винни-Пух скрылся.

В центре Москвы актер в костюме Винни-Пуха ограбил туристку из Ульяновской области. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел на Пречистенской набережной напротив храма Христа Спасителя. Жительница Ульяновской области сообщила полиции, что прибыла в столицу на экскурсии.

"На набережной она фотографировалась с людьми, переодетыми в сказочных персонажей. Одному из них, Винни-Пуху, она передала купюру в 5 тысяч рублей, чтобы заплатить за снимок", - рассказал источник.

Человек забрал деньги и, пообещав разменять купюру, скрылся в неизвестном направлении. Полиция проводит проверку по данному факту.

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