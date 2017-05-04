Харатьян попал в черный список украинского "Миротворца"

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Актер Дмитрий Харатьян внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Его обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Украины в Крыму.

Артист театра и кино Дмитрий Харатьян попал в черный список украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Киев обвиняет актера в неоднократном пересечении государственной границы Украины в Крыму, начиная с марта 2014 года.

Ранее в черный список попали российские исполнители Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Стас Пьеха, Юлианна Караулова, Бьянка, Юлия Самойлова, Александр Маршал и другие.

Сайт "Миротворец" связан с депутатом Верховной рады и советником главы МВД Антоном Геращенко. Изначально проект был создан для установления личностей ополченцев или людей, помогающих им. В мае 2016 года вокруг сайта разгорелся скандал из-за публикации персональных данных.

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