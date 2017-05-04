Вандалы пытались поджечь Коран в мечети в Крыму

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В Бахчисарае совершен акт вандализма в мечети. Неизвестные взломали дверь, проникли в помещение перед намазом, взяли с полок экземпляры Корана, разорвали их и пытались поджечь. Возбуждено уголовное дело.

Неизвестные разорвали экземпляры Корана в мечети в городе Бахчисарай. Как сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма, вандалы взломали дверь мечети, проникли в помещение, взяли с полок экземпляры Корана, разорвали их и пытались поджечь.

"Однако, увидев подъехавших на намаз мусульман, злоумышленники успели только разбросать порванные страницы по всему помещению мечети и скрыться в неизвестном направлении", - говорится в сообщении ДУМК.

В полиции подтвердили факт вандализма. Возбуждено уголовное дело.

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