В подмосковных Люберцах сгорели шесть машин. Видео
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В одном из гаражных комплексов подмосковных Люберец сгорели шесть автомобилей. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, в результате пожара пострадал мужчина 1968 года рождения, он доставлен в больницу.
В гаражном комплексе в подмосковных Люберцах сгорели шесть автомобилей. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
"Около 05:50 в полицию поступила информация о возгорании в ГСК "Восход-3", расположенном на улице Гоголя в Люберцах. По указанному адресу происходило возгорание шести автомобилей. Пожар ликвидирован, машины получили различные повреждения", - говорится в сообщении.
В МВД добавили, что в результате пожара пострадал мужчина 1968 года рождения. В настоящее время он доставлен в больницу.
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