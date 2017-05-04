На Колыме задержали сторонника "Исламского государства"

Теги: Преступность фсб магадан иг

Сотрудники управления ФСБ по Магаданской области задержали предполагаемого сторонника запрещенной на территории России террористической организации "Исламское государство". По данным ведомства, задержанный — житель Магадана. Против него возбуждено дело по статье "Публичное оправдание терроризма".

В Магадане задержан предполагаемый сторонник террористической организации "Исламское государство", запрещенной в России и других странах. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Операцию провели сотрудники ФСБ. Задержанный — местный житель, проживающий в столице Колымы. Против него возбудили уголовное дело по статье "Публичное оправдание терроризма". Сейчас следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления ФСБ России по Магаданской области задержан житель областного центра. Следственным отделением управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Публичное оправдание терроризма", - сообщила сотрудник пресс-службы УФСБ России по Магаданской области Галина Василенко.



Читайте также:

ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ на Сахалине