Финальные дебаты Ле Пен и Макрона посмотрели четверть французов

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Последний шанс обратиться к французской нации использовали кандидаты на президентский пост Марин Ле Пен и Эмманюэль Макрон. Финальные дебаты перед вторым туром выборов стали одними из самых ожесточённых в истории Пятой республики. Их посмотрели более 15 миллионов французов.

Дуэль, где стреляли только на поражение. За почти 40-летнюю историю предвыборных дебатов во Франции, такого количества взаимных оскорблений, как в схватке Эмманюэля Макрона и Марин Ле Пен, страна, кажется, не помнит. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Эту встречу в эфире команды Макрона и Ле Пен согласовывали вплоть до мельчайших деталей. Температура в студии - не больше 20 градусов. Длина стола - строго 2 с половиной метра. Обсуждали ли заранее цвет костюмов, неизвестно - оба были в синем. Но как потом будут шутить в соцсетях, это единственное, что объединяло соперников. Проекты развития страны - кардинально противоположные. Ле Пен выступает за защиту собственной экономики, возможный выход из Евросоюза и возврат к национальной валюте.

"То, что предлагаете вы — это "война валют”. Это противоречит ходу истории", - заявляет на это Макрон.

Сам он сторонник евроатлантического будущего.

"Францией в любом случае будет управлять женщина. Если не я, то мадам Меркель", - парирует Ле Пен.

Самые жаркие споры о том, как защитить страну от террористов. Она предлагает закрыть границы и выдворить всех, кто на карандаше у спецслужб. Он - активнее бороться с террористами на Ближнем Востоке в рамках альянса с США. Дональд Трамп, говорит Эмманюэль Макрон, в вопросах борьбы с терроризмом должен стать основным партнером Франции.

"Что касается господина Путина, он занимает место за столом переговоров по целому ряду вопросов: конфликт на Украине, в котором необходимо добиться деэскалации, конфликт в Сирии, где он должен быть за столом переговоров, где он является одним из элементов решения, но ни в коем случае я не подчинюсь диктату господина Путина", - заявляет Макрон.

"Я думаю, что мы должны быть на равной дистанции по отношению как к США, так и России. У нас нет никаких оснований вести с Россией "холодную войну" - у нас есть все причины, чтобы развивать с Россией дипломатические, торговые, стратегические отношения", - возражает Ле Пен.

За почти три часа в эфире успевают обсудить борьбу с безработицей (Ле Пен напоминает оппоненту, что будучи министром экономики эту битву он проиграл), увеличение рабочей недели - одна за сохранение нормы в 35 часов, другой - готов пойти на уступки бизнесу. В заключение Ле Пен говорит, что хочет вернуть Франции прежнее достоинство. Макрон обещает французам изменить страну.

Шансов стать президентом у Макрона пока все-таки больше. 60% телезрителей, по данным канала BFMTV и газеты Figaro, отдали победу в этой схватке бывшему министру экономики. Но вот пользователи соцсетей куда активнее поддерживали Ле Пен.

На раздумья у Франции осталось три дня.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Франция, Париж.