Полиция Сомали по ошибке застрелила министра. Видео

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В Могадишо сотрудники полиции застрелили министра общественных работ и реконструкции Сомали Аббаса Абдуллахи. Инцидент произошел возле президентского дворца. В полиции заявили, что убийство произошло по ошибке — высокопоставленного чиновника приняли за боевика-исламиста.

В столице Сомали по ошибке застрелен министр общественных работ и реконструкции страны. Убийство Аббаса Абдуллахи произошло возле президентского дворца, сообщает TVC.RU.

Огонь по автомобилю, в котором находился член правительства, открыл полицейский патруль. Правоохранители заметили блокирующий улицу автомобиль и, подумав, что им управляют боевики, открыли огонь.

Убитый 31-летний Аббас Абдуллахи был самым молодым членом кабмина в Сомали, на свой пост он был назначен в марте.