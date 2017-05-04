СМИ: королевский двор Великобритании собрали для экстренного заседания

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Сотрудники королевских резиденций собираются в Лондоне на экстренную встречу. Букингемский дворец отказался давать комментарии, добавив лишь, что повода для беспокойства нет.

Букингемский дворец 4 мая разослал во все королевские резиденции Великобритании приглашения на экстренную встречу, пишет The Daily Mail.

В официальной резиденции британского монарха не называют причин внезапного совещания, однако сообщили, что "нет оснований для тревоги". Приглашения разослали лорд Чемберлен и личный секретарь королевы сэр Кристофер Гейдт.

Ранее появилась информация, что встреча может быть связана с отречением королевы Елизаветы II или с информацией о смерти монарха. По словам королевских источников, повода для беспокойства нет, королева и ее муж принц Филипп находятся в здравии. Издание напоминает, что накануне 91-летняя Елизавета II встречалась с премьер-министром Терезой Мэй, а 95-летний принц Филипп посетил крикетный клуб.

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