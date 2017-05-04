Поисковики нашли останки 15 воинов в Севастополе

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В Севастополе проходит "Вахта памяти". Поисковые отряды из разных регионов страны занимаются раскопками там, где в 1941 году находилась линия обороны города. Экспедиция для многих участников стала незабываемым уроком истории и патриотизма. За год ожесточенных боев в этой части Крыма погибли больше 150 тысяч бойцов красной армии.

Поисковики со всей России обследуют Мекензиевую гору под Севастополем, передает "ТВ Центр". Место, где во время Великой Отечественной войны проходила первая линия обороны города. За три недели участники акции уже обнаружили останки пятнадцати бойцов.

"Немцы шли со стороны Бахчисарая. Наши оборонялись. Обстановка постоянно менялась. Очень жестокие бои здесь были. Немцы наступали, наши их отбрасывали назад. Потери были колоссальные", - сказал руководитель поискового отряда в Севастополе Андрей Могила.

В конце 1941 года здесь держали оборону черноморские моряки. Сооруженные наспех блиндажи и ДОТы смогли остановить хорошо вооруженную армию Манштейна. Немецкий генерал, автор плана разгрома Франции, хотел взять Севастополь за несколько дней.

За восемь месяцев обороны защитникам Севастополя пришлось пережить сотни авианалетов и обстрелы из самых больших в мире артиллерийских орудий. Только так немцы смогли отодвинуть оборону на несколько километров. Когда силы советских войск были на исходе, а весь командный состав эвакуировали на материк, Севастополь пал. О том, что десятки тысяч бойцов оставили погибать без оружия и припасов, страна узнала только через тридцать лет.

Уже после войны ошибки советского командования решили просто уничтожить. Для этого места самых ожесточенных боев засаживали такими вот сосновыми лесами. Но даже спустя 75 лет здесь по-прежнему находят останки.

Для школьников из Тюмени и Чувашии эти раскопки еще и незабываемый урок истории под открытым небом. В Севастополе ребята восстанавливали заброшенный ДОТ. Памятник очистили от мусора и установили рядом мемориальную доску. В ноябре 1941 года в окружении и без припасов оборонялись два десятка черноморцев. Впереди у поисковиков самая кропотливая часть работы – им предстоит восстановить имена найденных бойцов.

День победы участники отрядов встретят в Севастополе. Вместе с ветеранами и военными они пройдут по центральной улице города-героя в составе праздничного парада.

Борис Максудов Александр Шкарбанов Максим Володин. "ТВ Центр", Крым.

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