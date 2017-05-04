Петербуржцы помогают жабам переходить через дорогу. Видео

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Под Петербургом экологи проводят акцию по спасению серых жаб. Земноводные в это время мигрируют на болота и рискуют погибнуть под колесами автомобилей.

В петербургском заказнике "Сестрорецкое болото" стартовала акция по защите серых жаб. После зимовки они массово мигрируют из леса к болоту возле озера Глухое и рискуют погибнуть под колесами автомобилей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Чтобы спасти животных, экологи обустроили зону перехода. Активисты огородили дорогу защитной сеткой и установили специальные знаки, которые призывают водителей снизить скорость. Жаб, которые собираются у защитной сетки на обочине, волонтеры вручную переносят через дорогу. По мнению экологов, в этом году из-за холодной весны миграция серых жаб может растянуться на несколько недель.