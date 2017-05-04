72 самолета и вертолета пролетели над Москвой

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Первая репетиция воздушной части парада прошла в Москве. В небе над столицей пролетели 72 самолета и вертолета.

В Москве состоялась первая репетиция воздушной части парада 9 мая. В небо поднялись 72 самолёта и вертолёта - по количеству лет, прошедших со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Авиация единым строем пролетела над центром города. Действия экипажей расписаны по секундам, отмечает "ТВ Центр".

Минувшей ночью на Красную площадь вышли новейшие танки, самоходные установки, знаменитые ракетные комплексы "Ярс" и "Тополь". Всего было задействовано 114 единиц техники. Кроме того, по брусчатке прошли 10 тысяч солдат и офицеров.