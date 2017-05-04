Януковичу разрешили принять участие в суде в режиме видеоконференции

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Судья Оболонского районного суда города Киева разрешил защите Виктора Януковича организовать видеоконференции для участия экс-президента Украины в судебном процессе. Суд также объявил перерыв в подготовительном заседании по делу о госизмене до 18 мая.

Защите Виктора Януковича разрешили организовать видеоконференции для участия бывшего президента Украины в судебном процессе, передает "Интерфакс".

"Суд, посоветовавшись на месте, принял решение ходатайство стороны защиты удовлетворить частично", - сказал судья Оболонского районного суда города Киева Владислав Девятко. В принятии решения суд учитывал Конвенции о правах человека, а также практику Европейского суда.

Девятко объявил перерыв в подготовительном заседании по делу о госизмене Януковича до 18 мая.

4 мая в Киеве суд должен был начать рассмотрение дела бывшего президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в госизмене. В Генпрокуратуре страны утверждают, что во время беспорядков на Майдане в 2014 году Янукович обращался к российским властям с просьбой ввести войска на территорию Украины.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины", который позволяет заочно осудить Виктора Януковича и его соратников.

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