В Минобороны опровергли подъем аппаратуры с затонувшего "Лимана"

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В Министерстве обороны России опровергли появившуюся в СМИ информацию о якобы поднятии секретной аппаратуры с затонувшего корабля ВМФ "Лиман". По данным ведомства, все важное оборудование было демонтировано экипажем до затопления судна.

С борта затонувшего в Черном море корабля ВМФ России не поднимали "секретного оборудования". Об этом заявили в Минобороны, комментируя сообщения СМИ.

"Все необходимое оборудование до затопления "Лимана" было демонтировано экипажем и доставлено вместе с документацией и штатным оружием на базу Черноморского флота. Сообщения о якобы продолжающемся подъеме с "Лимана" "секретной аппаратуры" является дилетантскими вымыслами, не соответствующими действительности", - передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее появилась информация о том, что военные водолазы якобы поднимают секретную аппаратуру с борта затонувшего судна "Лиман".

Корабль Черноморского флота потерпел крушение 27 апреля в 18 морских милях к северу от побережья Турции в районе мыса Кильос у входа в пролив Босфор. По официальным данным, исследовательское судно столкнулось с транспортным кораблем Youzarsif-Н, шедшим под флагом Того. Причиной крушения стала низкая видимость из-за тумана. Все 78 членов экипажа российского корабля были спасены. 63 человека подобрали катера турецкой береговой охраны.

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