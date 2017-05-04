СМИ: Турция сняла ограничения по российской пшенице

Теги: Экономика турция россия

Анкара отменила ограничения на поставку пшеницы из России, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра экономики Турции.

Турция 4 мая сняла ограничения, введенные на ввоз российской пшеницы, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра экономики Турции Нихата Зейбекчи.

3 мая президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились в Сочи о снятии почти всех ограничений в двухсторонней торговле. Но при этом сохраняются запреты на безвизовые поездки и поставу томатов из Турции.

15 марта 2017 года турецкое правительство ввело пошлины на российские сельхозпродукты, поскольку Россия сохранила часть продуктовых санкций и визовый режим.

Читайте также:

Турция стала лидером зарубежного направления у россиян в мае

Россия ожидает отмены запрета на поставки зерна в Турцию в этом году

Турция смягчила безвизовый режим для россиян

Торговая война с Турцией обошлась России в $1,5 млрд