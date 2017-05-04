СМИ: Турция сняла ограничения по российской пшенице
Анкара отменила ограничения на поставку пшеницы из России, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра экономики Турции.
Турция 4 мая сняла ограничения, введенные на ввоз российской пшеницы, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра экономики Турции Нихата Зейбекчи.
3 мая президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились в Сочи о снятии почти всех ограничений в двухсторонней торговле. Но при этом сохраняются запреты на безвизовые поездки и поставу томатов из Турции.
15 марта 2017 года турецкое правительство ввело пошлины на российские сельхозпродукты, поскольку Россия сохранила часть продуктовых санкций и визовый режим.
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