Прокуратура Украины потребует пожизненного срока для Януковича

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Прокуратура Украины будет требовать пожизненного заключения для бывшего президента Виктора Януковича по делу о государственной измене. Такого наказания сторона обвинения будет требовать в связи с тем, что он не признал своей вины с ходе досудебного расследования.

Украинская прокуратура будет требовать пожизненного заключения для бывшего президента страны Виктора Януковича. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на военного прокурора Руслана Кравченко.

"Наивысшая мера наказания - пожизненное лишение свободы. Сторона обвинения будет требовать наивысшей меры наказания для Януковича, так как он в ходе досудебного расследования не признал свою вину", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в четверг в Оболонском районном суде Киева состоялось подготовительное заседание суда по делу о государственной измене в отношении Януковича. Судья разрешил защите экс-президента организовать видеоконференции для участия обвиняемого в судебном процессе. В подготовительном заседании был объявлен перерыв до 18 мая.

"Мы уважаем решение о переносе подготовительного судебного заседания и принятии Януковичем участия в заседании по видеосвязи. Мы с этим решением не соглашаемся", - отметил прокурор Кравченко, добавив, что сторона обвинения будет придерживаться законодательства и выполнять решение суда.

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