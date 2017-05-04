12:40, 04 мая 2017

Супруг Елизаветы II с осени отойдет от королевских обязанностей

Теги:  В мире  великобритания  принц

Британский принц Филипп с осени перестанет исполнять свои королевские обязанности. Его супруга, королева Елизавета II, продолжит правление в полном объеме при поддержке королевской семьи.

95-летний супруг британской королевы принц Филипп, герцог Эдинбургский, решил прекратить публичные мероприятия с осени, сообщает агентство Reuters.

Ожидается, что принц совершит все запланированные до августа поездки, а затем частично отойдет от королевских дел.  

91-летняя Елизавета II продолжит осуществлять свои королевские обязанности в полном объеме при поддержке семьи.

Ранее сообщалось, что Букингемский дворец 4 мая разослал во все королевские резиденции Великобритании приглашения на экстренную встречу.

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