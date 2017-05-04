На автобане в Германии столкнулись несколько пассажирских автобусов

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В Германии на автобане недалеко от Мюнхена столкнулись несколько пассажирских автобусов. По данным местной полиции, на место происшествия выехали спасательные службы. В результате массового ДТП пострадали несколько человек, среди которых могут быть дети. Движение по автобану в сторону Мюнхена перекрыто.

Недалеко от Мюнхена на автобане столкнулись несколько пассажирских автобусов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранительных органов, авария произошла около 11:30 по московскому времени. Пострадали несколько человек, среди которых могут быть дети.

Движение по автобану в сторону Мюнхена перекрыто. На место происшествия выехали сотрудники спасательных служб.

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