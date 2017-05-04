Подозреваемый в превышении полномочий омский вице-премьер ушел в отставку

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Заместитель председателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков, подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями, ушел в отставку. Его заявление подписал губернатор региона. Гребенщиков освобожден от должности со 2 мая.

Зампред правительства Омской области Станислав Гребенщиков освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на кабмин региона.

"Губернатор Омской области Виктор Назаров подписал заявление Станислава Гребенщикова об отставке. Он освобожден от занимаемой должности председателя правительства Омской области со 2 мая 2017 года", - сообщили в правительстве.

Бывшего зампреда правительства подозревают в превышении должностных полномочий. О возбуждении в отношении Гребенщикова уголовного дела стало известно 17 апреля. По версии следствия, чиновник организовал выплату 14 миллионов рублей из бюджета подрядчику, заведомо зная, что он не выполнит условия контракта и имеет задолженность перед государством по предыдущим авансам.