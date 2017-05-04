Захарова подтвердила встречу Лаврова и Тиллерсона на Аляске
Теги: Политика лавров встреча аляска тиллерсон
В ближайшее время на Аляске состоится встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и Госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Она позволит реализовать договоренности, достигнутые между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила предстоящую встречу главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и Госсекретаря США Рекса Тиллерсона на Аляске, передает ее слова ТАСС.
По словам Захаровой, встреча поможет реализовать договоренности, достигнутые между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
"Мы конкретно проинформируем о ее формате, дате и времени проведения. Она позволит реализовать те поручения, которые были даны президентами двух стран относительно поиска точек соприкосновения и поиска развязок крупных международных проблем", - сказала представитель МИД.
Ранее сообщалось, что 1 мая Лавров и Тиллерсон договорились о встрече на Аляске в ходе телефонного разговора. 10-11 мая там пройдет заседание Арктического совета, в котором примут участие главы МИД России, США, Дании, Исландии, Канады, Норвегии, Финляндии и Швеции.
Читайте также:
Тиллерсон назвал конструктивной беседу Путина и Трампа
Тиллерсон: мы ничего не решили на переговорах в Москве
Что зарубежные СМИ пишут о встрече Тиллерсона с Лавровым
Итоги визита Тиллерсона в Москву: мнение эксперта