Захарова подтвердила встречу Лаврова и Тиллерсона на Аляске

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В ближайшее время на Аляске состоится встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и Госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Она позволит реализовать договоренности, достигнутые между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила предстоящую встречу главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и Госсекретаря США Рекса Тиллерсона на Аляске, передает ее слова ТАСС.

По словам Захаровой, встреча поможет реализовать договоренности, достигнутые между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

"Мы конкретно проинформируем о ее формате, дате и времени проведения. Она позволит реализовать те поручения, которые были даны президентами двух стран относительно поиска точек соприкосновения и поиска развязок крупных международных проблем", - сказала представитель МИД.

Ранее сообщалось, что 1 мая Лавров и Тиллерсон договорились о встрече на Аляске в ходе телефонного разговора. 10-11 мая там пройдет заседание Арктического совета, в котором примут участие главы МИД России, США, Дании, Исландии, Канады, Норвегии, Финляндии и Швеции.

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