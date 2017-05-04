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Президент России Владимир Путин открыл в Кремле крест в память о великом князе Сергее Александровиче. В церемонии также приняли участие патриарх Кирилл, представители "Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества". Работы по восстановлению креста велись по поручению президента.

Президент России Владимир Путин открыл в Кремле крест в память о великом князе Сергее Александровиче. Об этом сообщил ТАСС с церемонии открытия.

Помимо главы государства участие в мероприятии приняли патриарх Кирилл и представители "Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества", которое наряду с Российским военно-историческим обществом по поручению президента вело работы по восстановлению креста.

"Свое историческое место вновь занял и крест, восстановленный в память о гибели великого князя Сергея Александровича. Он служит напоминанием о цене, которую пришлось заплатить за взаимную ненависть, разобщённость, вражду, о том, что мы должны сделать все, чтобы сохранить единство и согласие нашего народа. И сегодня вновь хочу сказать: Россия у нас одна, и все мы, каких бы разных взглядов и позиций ни придерживались, должны беречь и защищать ее, во главу угла ставить будущее нашего народа, счастье наших людей, наших детей и внуков", - передает слова президента пресс-служба Кремля.

Сергей Александрович был пятым сыном императора Александра II. Он служил московским генерал-губернатором с 1891 по 1905 годы. Князь был взорван в карете 4 февраля 1905 года террористом-эсером Иваном Каляевым в 65 шагах от Никольской башни Кремля. На месте его гибели был установлен крест, который спустя несколько лет переделали в памятник. 1 мая 1918 года монумент стал первым, снесенным пришедшими к власти большевиками.

Во время восстановительных работ в Кремле в 1980-х годах были обнаружены останки великого князя. В 1995 году их перенесли в Новоспасский монастырь. Там был установлен новый памятный крест. Восстановить первоначальный памятник удалось по архивным документам. Его установили на месте гибели великого князя.