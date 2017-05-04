Путин поручил запустить механизм переселения из аварийного жилья

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Владимир Путин поручил правительству и регионам разработать и реализовать программу переселения из аварийного жилья в России. Программа начнет работать с 1 января 2019 года. На переходный период будет продлена работа Фонда ЖКХ.

Президент России Владимир Путин поручил федеральному и региональному правительствам разработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилищного фонда, передает "Интерфакс".

"Программа должна начать работать с 1 января 2019 года, а на переходный период будет продлена работа Фонда жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ)",- сказал Путин в четверг на совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.

Президент отметил, что по состоянию на 1 апреля более 70% аварийного жилья в России расселено.

По словам главы государства, губернаторы должны взять под личную ответственность ситуацию с расселением из аварийного жилья. Путин отметил, что главы регионов должны "не посылать объясняться подчиненных, а сами приходить к людям и четко объяснить, когда они смогут приехать в новое жилье". Президент предложил продумать меры поощрения для успешных субъектов России.

Программа расселения из аварийного жилья началась в 2008 году, ее окончание запланировано на сентябрь 2017 года. Почти за 10 лет по всей стране переселили более 860 тысяч человек из 13 миллионов квадратных метров жилья. 14 регионов полностью завершили программу, в 49 субъектах России она реализована более чем на 70%. В 20 регионах переселение идет с отставанием. Самые низкие показатели в Республике Тыва и Забайкальском крае.