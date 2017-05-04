Лавров не удовлетворен отношениями России и Евросоюза

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Состояние отношений между Россией и Евросоюзом не может вызывать чувство удовлетворения. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Отношения между Евросоюзом и Россией нельзя назвать удовлетворительными. Так их оценил Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, передает "ТВ Центр".

Встреча прошла в городе Порвоо. Глава российского МИД заявил, что страны Запада сознательно тормозят расследование инцидента с применением химоружия в сирийской провинции Идлиб. Надежду на прекращение войны в Арабской Республике Москва возлагает на предстоящие переговоры в женевском формате и на международную встречу в Астане.