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Церемония Памяти и скорби прошла в четверг на Поклонной горе в Москве. Она посвящена сотрудникам госохраны и правительственной связи.

На Поклонной горе прошла церемония Памяти и скорби, передает "ТВ Центр". Она посвящена сотрудникам госохраны и правительственной связи, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. В акции приняли участие около трёхсот человек. Собравшиеся возложили гвоздики к Мемориальному памятнику на Аллее голубых елей. Также перед гостями и ветеранами выступил праздничный оркестр. Завершилась церемония торжественным проходом парадного расчёта Президентского полка.

"Мы подготовились к тому, чтобы объединить наши усилия всех органов государственной охраны, молодёжные и ветеранские движения, в том числе и кадетские классы, для того, чтобы память об органах госохраны, о сотрудниках, которые погибли в годы ВОВ осталась навсегда в наших сердцах", - сообщила руководитель административного аппарата Федеральной службы охраны Виктор Тарасов.

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