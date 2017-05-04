Жители Хорошово-Мневников просят включить их в программу реновации

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Жители квартала в Хорошово-Мневниках просят включить их дома в программу реновации. По их словам, состояние зданий весьма плачевно.

Жители целого квартала в Хорошево-Мневниках хотят проголосовать за снос их дома, но не могут. Их "хрущёвки" не включили в список для голосования на "Активном гражданине", передает "ТВ Центр". Между тем, по словам самих жильцов, состояние зданий плачевно. И вот почти 200 собственников собрались во дворе одного из домов и подписали сразу несколько обращений к властям города, чтобы инициаторы программы реновации обратили внимание и на их пятиэтажки.

"В этих домах никогда не делался капитальный ремонт. Кроме покраски подъездов и фасадов подъездов, не делалось больше ничего. У людей на пятых этажах промерзают потолки, у людей на первых этажах щели в подвал. Оттуда запрыгивают блохи, мошкара. В стенах трещины, стены стоят криво, кажется, что перпендикулярно. Однако это не так: они просто кривые", - говорят жильцы.

Если дом не включён в заветный перечень, собственники жилья на общем собрании могут составить заявку на участие в программе и направить её через систему "Активный гражданин" или придя в центр "Мои документы".



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