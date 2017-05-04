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Автомобили без номеров начали эвакуировать из центра Москвы. Это связано с антитеррористическими мероприятиями.

Из центра Москвы начали эвакуировать автомобили без номеров. Эвакуация связана с антитеррористическими мероприятиями и идёт по специально разработанному новому регламенту, отмечает "ТВ Центр". Прежде всего, она касается машин, припаркованных вблизи станций метро и городских объектов с массовым скоплением людей. Автомобили без опознавательных знаков отвозят на спецстоянку. Там их проверяют полицейские, после чего хозяин может забрать свою машину, предъявив документы.

