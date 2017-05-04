15:01, 04 мая 2017

Из центра Москвы начали эвакуировать автомобили без номеров

Теги:  Москва  эвакуация  безопасность

Автомобили без номеров начали эвакуировать из центра Москвы. Это связано с антитеррористическими мероприятиями.

Из центра Москвы начали эвакуировать автомобили без номеров. Эвакуация связана с антитеррористическими мероприятиями и идёт по специально разработанному новому регламенту, отмечает "ТВ Центр". Прежде всего, она касается машин, припаркованных вблизи станций метро и городских объектов с массовым скоплением людей. Автомобили без опознавательных знаков отвозят на спецстоянку. Там их проверяют полицейские, после чего хозяин может забрать  свою машину, предъявив документы. 
 

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