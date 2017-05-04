Подпольный швейный цех закрыли в подмосковном Ногинске

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Почти сотню мигрантов выдворили из России за работу в подпольном цеху в Ногинске. По решению суда все они были выдворены из страны. Теперь полицейским предстоит выяснить, куда реализовали товар из цеха.

В Подмосковном Ногинске полицейские выявили цех, где трудились мигранты, передает "ТВ Центр".

Около ста приезжих из юго-восточной Азии занимались пошивом одежды. Производство было поставлено на поток. На каждом столе - швейные машины, кругом ткани, нитки. Тут есть даже заготовки с названиями известных брендов. На выходе из цеха - огромные тюки с уже готовой продукцией.

Теперь полицейским предстоит выяснить, куда реализовали этот товар. 97 иностранных граждан за незаконное нахождение на территории России уже выдворены из страны. Поиски организаторов подпольного бизнеса продолжаются. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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