Оба тоннеля между станциями метро "Говорово" и "Солнцево" готовы

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Правый перегонный тоннель от станции "Говорово" до "Солнцево" Калининско-Солнцевской линии метро готов. На строящемся участке желтой ветки осталось закончить один тоннель между "Раменками" и "Мичуринским проспектом".

В Москве завершена проходка правого перегонного тоннеля от станции "Говорово" до станции "Солнцево" Калининско-Солнцевской линии столичного метро, передает "ТВ Центр".

За семь месяцев тоннелепроходческий комплекс преодолел расстояние почти в две тысячи метров. Причем, ранее этот щит уже был задействован на строительстве желтой ветки. С его помощью построили левый перегонный тоннель между станциями "Новогиреево" и "Новокосино" длиной 2,5 километра, а также пятикилометровый участок "Ломоносовский проспект" – "Минская".

Сейчас на строящемся отрезке Калининско-Солнцевской линии осталось завершить проходку одного тоннеля между станциями "Раменки" и "Мичуринский проспект".

"По механонасыщенноcти тоннелепроходческими щитами мы вышли практически на первое место в мире. У нас в городе находится одновременно 23 щита, все они практически импортного производства, современные щиты", - сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В марте движение на желтой ветке было запущено от станции "Деловой центр" до "Раменки". До конца года линия дополнится сразу семью новыми станциями.

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