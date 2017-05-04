Бойцы Росгвардии помогли врачу спасти жизнь многодетной матери

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Необычная история. Главврача столичной больницы доставили к месту работы полицейские. У медика был законный выходной, но ее пациентка, которая вот-вот должна была родить, внезапно почувствовала себя плохо. Доктор не мог не помочь.

О том, что ее жизнь висела на волоске, многодетная мать Чумакан Тагаева узнала от врачей, передает "ТВ Центр".

"Последнее помню – это то, как родила, как ребенка увидела и все - на следующий день я здесь лежу, сказали большие кровотечения открылись", - рассказала пациентка родильного дома №3.

Главный врач роддома Оксана Иванова была дома, когда узнала, что в отделении тяжелый случай. Надо спешить. Но - пробки. Помогли бойцы Росгвардии, которых она встретила на улице.

"Я просто выскочила на улицу, а так как это Москва, и пробки, деваться некуда, и даже то, что я живу недалеко, я отчетливо понимала, что я не успею к ней приехать. На мое счастье мимо проезжала машина полиции. В халате и тапочках я перегородила дорогу этой самой машине с воплями: "Милые мальчики, подождите, пожалуйста, я главный врач родильного дома, и у меня умирает пациентка!" – сказала Оксана Иванова, главврач роддома.

В это время роженице уже оказывали всю необходимую помощь. Понадобились знания и опыт - и подчиненных, и самой главврача.

"Пациентка поступила в крайне тяжелом состоянии с большой кровопотерей около четырех с половиной литров, счет шел не просто на минуты, а на секунды, она была в таком состоянии, что могла в любую секунду просто умереть", - сообщил реаниматолог Денис Тереньев.

Место встречи - палата. Повод - две спасённые жизни. Мама и сын. Остальные действующие лица наконец собрались вместе.

Бойцы Росгвардии рассказывают, что действовать надо было быстро. Никаких сомнений - помогать незнакомой женщине на улице или нет - у них не было.

"Буквально под колеса выбежала, получается, мы патрулировали, она выбежала под колеса, сказала, что у неё срочная операция в больнице и просила сопроводить её на личном автомобиле", - рассказал старший сержант Росгвардии Сергей Баев.

"Согласовали с дежурной частью, дежурная часть дала добро, после чего проследовали по адресу в родильный дом", - продолжил историю прапорщик Георгий Наумов.

Маму с ребёнком, возможно, уже завтра переведут из реанимации в обычную палату. Оба они чувствуют себя хорошо.

Кристина Одиноченко, Дина Самохина, Сергей Ким, "ТВ Центр".

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