В третьем параде кадет в Москве примут участие 2,5 тысячи человек

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2,5 тысячи кадет примут участие в параде кадет на Поклонной горе 6 мая. Он пройдет в столице уже в третий раз.

Московские кадеты готовятся к параду, который состоится на Поклонной горе 6 мая, сообщает "ТВ Центр". В торжественном марше по Площади Победителей пройдут 2,5 тысячи юных москвичей - лучшие из более чем 12 тысячи кадетов, который сейчас учатся в столичных образовательных организациях.

Парад будет посвящён Победе в Великой Отечественной войне. Особо символичным станет то, что он состоится в День Святого Георгия Победоносца, который также отмечается как День герба и флага города Москвы. Для московских кадетов такой парад будет уже третьим по счёту.