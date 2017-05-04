Спасенных в Москве диких животных выпустили на волю

Теги: Общество животные москва

Ветеринары выпустили на волю диких животных, найденных на московских улицах в крайне тяжелом состоянии. Долгое время они проходили лечение в Центре реабилитации.

Более дюжины диких животных и птиц выпустили на волю московские ветеринары, передает "ТВ Центр". Утки, ястреб и сокол, а ещё ондатра, ёж и черепахи некоторое время проходили лечение в Центре реабилитации, куда их привозили с городских улиц в крайне тяжёлом состоянии.

Там лесные обитатели набрались сил и теперь уже способны прокормить себя самостоятельно, так что их отпустили в лес, в урочище "Поляница". Хищные птицы, почувствовав волю, сразу расправили крылья и буквально взмыли в небо. Ондатра и утки рванули к воде. А вот ёж выпустил колючки и замер. Видимо, никак не мог поверить, что уже на свободе.

Читайте также:

Петербуржцы помогают жабам переходить через дорогу. Видео

В китайском зоопарке панда возомнила себя перекати-полем. Видео

В аквапарке Австралии показали крошечных полярных медвежат. Видео