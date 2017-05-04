Шоколад и колбаса могут приводить к головным болям
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Такие продукты, как шоколад, вино, колбаса, могут приводить к головным болям. К такому выводу пришли ученые.
Употребление ряда продуктов может вызывать постоянные мигрени. В "черный список", в частности, попали колбаса, шоколадные изделия, вино, а также зеленые салаты. Эти продукты, по словам ученых, способствуют размножению кишечных микроорганизмов, которые обитают в ротовой полости, отмечает "МИР 24".
Выводы специалистов университета Калифорнии обнародованы в журнале Американского общества микробиологии.