14:39, 04 мая 2017

Шоколад и колбаса могут приводить к головным болям

Теги:  Медицина  продукты  болезнь

Такие продукты, как шоколад, вино, колбаса, могут приводить к головным болям. К такому выводу пришли ученые.

Употребление ряда продуктов может вызывать постоянные мигрени. В "черный список", в частности, попали колбаса, шоколадные изделия, вино, а также зеленые салаты. Эти продукты, по словам ученых, способствуют размножению кишечных микроорганизмов, которые обитают в ротовой полости, отмечает "МИР 24".

Выводы специалистов университета Калифорнии обнародованы в журнале Американского общества микробиологии.

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