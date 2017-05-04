В Амстердаме задержали россиянина за провоз змей и лягушек
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Гражданин России был задержан в аэропорту Амстердама за попытку провезти в багаже живых змей, лягушек, тараканов и ящериц. Мужчина собирался провезти контрабанду в Бразилию, однако был задержан в пересадочной зоне. Многие из живых существ оказались ядовитыми.
В аэропорту Амстердама задержали гражданина России, который пытался провезти в багаже живых змей, лягушек, тараканов и ящериц. Об этом сообщает "Русская планета".
По данным голландских СМИ, мужчина собирался провезти контрабанду в Бразилию, однако был задержан в пересадочной зоне в Амстердаме. При этом животные находились в пластиковых коробках, что противоречит законодательству. Кроме того, многие из живых существ оказались ядовитыми.
В настоящее время все животные изъяты и переданы экспертам. Голландские власти пока не приняли решение о дальнейшей судьбе контрабандиста.
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