Пушков не поверил в способность Брэда Питта "перепить русского"

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Слова 53-летнего голливудского актера Брэда Питта о способности "перепить русского" задели российского сенатора Алексея Пушкова. В своем Twitter он отреагировал на высказывания бывшего мужа Анджелины Джоли, отметив, что гражданам США русские нигде не дают покоя.

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова знаменитого американского актера Брэда Питта, который заявил, что имеет проблемы с алкоголем, пишет "Ридус".

По словам 53-летней голливудской звезды, он пил по-черному и "с легкостью бы перепил русского, отправив его под стол".

"Перепить русского, победить русского … Дались им русские", - написал сенатор в своем Twitter.

Брэд Питт о своем пьянстве:"Я мог бы перепить даже русского, отправив его под стол".Перепить русского, победить русского...Дались им русские — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 мая 2017 г.

Согласно последним данным Роспотребнадзора, в 2016 году число россиян, взятых на диспансерное наблюдение с впервые установленным диагнозом алкоголизм падает. В частности, оно уменьшилось по сравнению с 2015-м на 36%.