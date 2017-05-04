В Москве угнали Lexus за 6,2 млн рублей

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На юго-востоке Москвы неизвестный похитил припаркованный Lexus LX450, принадлежавший гендиректору строительной фирмы. Сумма материального ущерба составила 6,2 миллиона рублей.

Столичная полиция возбудила дело по факту хищения автомобиля Lexus LX450, принадлежавшего генеральному директору одной из московских строительных фирм, передает агентство "Москва".

В полицию обратился 39-летний гендиректор фирмы, житель подмосковного Чехова. Он рассказал, что на улице Подъемная неизвестный угнал его припаркованный автомобиль. По данным правоохранительных органов, сумма материального ущерба составила 6,2 миллиона рублей.

В настоящее время ведется розыск вора и похищенного автомобиля. В последний раз иномарка была замечена на 26 километре внутренней стороны МКАД, между между Каширским шоссе и улицей Липецкая.

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