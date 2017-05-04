Источник сообщил о планируемом в ближайшие дни вбросе о химоружии в Сирии

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В ближайшие дни должен произойти вброс видеофальшивок о применении химического оружия в Сирии правительственными войсками. По словам военно-дипломатического источника, видеогруппа стрингеров телеканала Al-Jazeera провела постановочные съемки применения запрещенных боеприпасов против населения.

В ближайшие дни состоится вброс фальшивого видео о применении сирийской армией химического оружия против мирного населения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

"По подтвержденной по нескольким каналам информации, видеогруппой стрингеров телеканала Al-Jazeera на днях проведены постановочные съемки якобы очередного применения сирийской армией химического оружия против мирного населения", - сказал он.

По его словам, видеозаписи должны появиться в социальных сетях. Вброс будет сделан через одну из европейских стран в ближайшие дни до конца выходных.

"Множественный одновременный вброс отснятых видеофальшивок с "кричащими" комментариями в социальные сети должен быть осуществлен в предстоящие несколько дней по отдельной команде заказчика и спонсора съемок в одной из европейских стран", - сказал источник.

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