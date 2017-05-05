Робот с ногами страуса научился бегать и не падать. Видео

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Миниатюрный робот-бегун научился быстро бегать и при этом твердо стоять на ногах. Для этого разработчикам даже не пришлось создавать для него искусственный интеллект. Для ходьбы машина использует особую механическую конструкцию, которая работает с помощью одного двигателя. Эта разработка может пригодиться для создания других, более мощных и многофункциональных устройств.

В институте Когнитивных способностей человека и машин, который расположен во Флориде в США, разработали миниатюрного робота с ногами страуса, передает TVC.RU. Его официальное название Planar Elliptical Runner (PER). Разработчики подчеркнули, что эта машина может стать очень полезной при разработке других, более мощных и многофункциональных устройств.

Сам робот способен развивать скорость до десяти километров в час. При этом он не падает даже зайдя на неровную поверхность. Благодаря встроенной системе динамической стабильности он может твердо стоять на ногах. Никакой искусственный интеллект роботу для этого не нужен. Механическая конструкция приводится в действие с помощью одного двигателя. Тот, в свою очередь, приводит конечности в движение с помощью цепи.

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